Контрольные работы по алгебре. 9-й класс

Разделы: Математика

Класс: 9

Контрольные работы по алгебре составлены к учебнику алгебры 9-гокласса Ю. Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С. Б. Суворовой, но могут быть использованы и при изучении алгебры по учебникам других авторов.

Литература: