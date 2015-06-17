Контрольные работы по алгебре. 9-й класс

Контрольные работы по алгебре составлены к учебнику алгебры 9-гокласса Ю. Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С. Б. Суворовой, но могут быть использованы и при изучении алгебры по учебникам других авторов.
- Контрольная работа №1 Квадратный трехчлен. Квадратичная функция. (Приложение 1)
- Контрольная работа №2 «Уравнения и неравенства с одной переменной» (Приложение 2)
- Контрольная работа № 3Системы уравнений с двумя переменными. (Приложение 3)
- Контрольная работа № 4 Арифметическая прогрессия. (Приложение 4)
- Контрольная работа №5 Геометрическая прогрессия (Приложение 5)
- Контрольная работа № 6 Степенная функция. Корень n-й степени. (Приложение 6)
- Контрольная работа №7 Степень с рациональным показателем и ее свойства. (Приложение 7)
Литература:
- Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. «Алгебра 9» издательство «Просвещение», 2008;
- Математика. 9 класс. Тематические тесты для подготовке к ГИА-9. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабуховой, Легион-М, Ростов-на-Дону. 2011
- Алгебра. 9 класс. Тематические тесты. Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз М. Просвещение. 2011.
- Дидактические материалы. Алгебра. 9 класс. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,Крайнева Л.Б. издательство «Просвещение», 2012;
- Государственная итоговая аттестация. Тематические тренировочные задания. 9 класс. Базовый уровень, под редакцией Е.А. Семенко, М.,«Экзамен», 2011.
- КИМ по алгебре 9 класс. Мартышова Л.И.,М. «Вако», 2010г.